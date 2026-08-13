13.08.2026 09:16:38

Merz ruft zur Verteidigung von Freiheit und Demokratie auf

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat zum Jahrestag des Mauerbaus zur Verteidigung von Freiheit und Demokratie aufgerufen. "Vor 65 Jahren ließ die DDR-Führung die Mauer errichten. Heute ist unser Land länger vereint, als es geteilt war und wir leben in Freiheit und Frieden", schrieb Merz auf der Plattform X. "Die Lektion der Mauer bleibt: Freiheit und Demokratie sind nicht selbstverständlich. Wir müssen immer dafür kämpfen."

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer warnte vor einer Verharmlosung der DDR-Diktatur. AfD und Linke würden in Ostdeutschland "positive Zerrbilder der DDR" produzieren, sagte Weimer der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Bei der AfD reicht das bis zum Singen der DDR-Nationalhymne", so der Minister mit Blick auf eine AfD-Veranstaltung in Dessau-Roßlau, bei der der Kabarettist Uwe Steimle im Juli die DDR-Nationalhymne "Auferstanden aus Ruinen" angestimmt hatte. AfD-Politiker hatten teilweise mitgesungen.

Das "kollektive Vergessen, Verdrängen und Verharmlosen der DDR" sei die größte Herausforderung für die Erinnerung an die SED-Diktatur. Er mache sich große Sorgen um die Erinnerungskultur in den Bundesländern, in denen im September gewählt werde, so Weimer, der als Kulturstaatsminister auch für Gedenkstätten zuständig ist. "Wenn Sachsen-Anhalt nach rechts außen und Berlin nach links außen abrutscht, dann wird die Erinnerungspolitik in beiden Fällen anders sein als zuvor."

Als "aktive Form der Erinnerungsarbeit" regt Weimer an, Straßen und Plätze nach Widerstandskämpfern aus der DDR zu benennen. "Zum Beispiel überall dort, wo neue Straßen entstehen, sollte man zumindest über Namensgeber nachdenken, die durch die kommunistische Diktatur getötet wurden oder im Gefängnis saßen."/wn/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende etwas schwächer. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen