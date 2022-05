Merz sieht CDU wieder zurück auf Platz eins unter den Parteien

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--CDU-Chef Friedrich Merz hat den Wahlsieg seiner Partei in Nordrhein-Westfalen als Signal gegen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gewertet und auch für die Bundes-CDU die Spitzenrolle reklamiert. "Wenn wir in Nordrhein-Westfalen Wahlen gewinnen können,... dann können wir auch in Deutschland Wahlen gewinnen", zeigte er sich bei einer Pressekonferenz in Berlin überzeugt. "Seit dem gestrigen Tag ist die CDU wieder zurück auf Platz eins unter den deutschen Parteien."

Das Wahlergebnis sei "natürlich auch ein bundespolitisches Wahlergebnis", sagte Merz. Dies könne man auch an den Ergebnissen der Mitbewerber ablesen, von denen die Grünen stark gewonnen und die FDP verloren hätten. "Das Wahlergebnis ist auch eine klare Antwort an die Bundesregierung und insbesondere an den Bundeskanzler", betonte der CDU-Vorsitzende. Scholz sei im Wahlkampf stark plakatiert worden und aktiv aufgetreten, was sich "ausgesprochen schlecht" auf das Ergebnis der SPD ausgewirkt habe, die mit dem schlechtesten Nachkriegsergebnis von 26,7 Prozent um 9 Prozentpunkte unter dem der CDU von 35,7 Prozent gelegen hatte.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) kündigte bei derselben Pressekonferenz an, Gespräche führen zu wollen mit "allen demokratischen Parteien, die im Landtag vertreten sind". Er wolle "mit Respekt und Vertrauen ein modernes Regierungsbündnis schmieden". Zweiter Wahlsieger seien die Grünen, betonte Wüst.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 16, 2022 08:03 ET (12:03 GMT)