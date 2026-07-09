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09.07.2026 09:50:38
Merz sieht 'ermutigende Zeichen' in der Wirtschaft
BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz sieht positive Signale in der deutschen Wirtschaft. Unter Verweis auf Zahlen des Statistischen Bundesamts sagte er bei einer Regierungserklärung im Bundestag: "Viele Unternehmen fahren die Produktion hoch." Seit Anfang 2025 steige der Auftragsbestand in den Unternehmen kontinuierlich an und liege heute um 30 Prozent höher als Ende 2024.
"Das sind ermutigende Zeichen unserer Volkswirtschaft", sagte Merz. Das sei noch nicht der Durchbruch und es gebe einige Branchen, die in einer schweren Krise seien. "Wir dürfen nicht nachlassen, wir müssen weiter hart arbeiten, wir müssen noch besser werden."/jr/DP/mis
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