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29.07.2026 17:35:41
Merz sieht nach Fraktionssitzung 'neuen Impuls'
BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich nach großer Kritik in der Partei an seiner Kabinettsumbildung positiv über eine Sondersitzung der Unionsfraktion geäußert. "Ich bin wirklich sehr zuversichtlich, dass aus dieser Fraktionssitzung heraus ein neuer Impuls kommt, eine neue Dynamik kommt", sagte der CDU-Vorsitzende in Berlin. Mit Blick auf geplante Reformen und wichtige Landtagswahlen im Osten sagte Merz, der Herbst werde für die Union sehr herausfordernd.
Merz sagte, es habe eine "wirklich gute, faire und sehr respektvolle Aussprache" in der Bundestagsfraktion gegeben.
In den vergangenen Tagen hatte sich in der Union massiver Unmut über die Personalentscheidungen des Kanzlers nach dem Rücktritt von Fraktionschef Jens Spahn aufgebaut - vor allem über den Rauswurf von Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU).
Merz sagte, die Fraktion sei sehr einig, dass aus dem Anschlag am Rande des Christopher Street Days (CSD) in Berlin ernsthafte Konsequenzen gezogen werden müssten für das Jugendstrafrecht, für den Strafvollzug, bis hin zu der Einschränkung der Bewegungsfreiheit von Gefährdern./hoe/DP/jha
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