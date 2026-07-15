Merz sieht rasanten Aufholprozess bei Verteidigungsfähigkeit

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz sieht Deutschland auf dem Weg zur Verbesserung seiner Verteidigungsfähigkeit ein gutes Stück vorangekommen. "Wir sind in einem rasanten Aufholprozess, unsere Verteidigungsfähigkeit wieder hinzubekommen", sagte der CDU-Vorsitzende in seiner Sommerpressekonferenz in Berlin. Seine Besorgnis nehme in diesem Bereich zurzeit nicht zu. Es sorge ihn aber, dass Deutschland noch nicht da sei, wo es sein müsste.

Deutschland sei Hauptzielland der hybriden Kriegsführung Russlands, erläuterte Merz. "Wir haben es mit massiver Sabotage zu tun, wir haben es mit Ausspähversuchen zu tun, wir haben es mit Angriffen auf unsere Datennetze zu tun." Deutschland ziehe daraus wie kaum ein anderes Land Konsequenzen, sagte der Kanzler. Zudem gebe es unverändert "ein ausreichend hohes Maß an Abschreckung in der Nato"./yydd/DP/men