31.08.2026 05:49:38

Merz steigt in den Wahlkampf in Ostdeutschland ein

QUEDLINBURG/KÜHLUNGSBORN (dpa-AFX) - Knapp eine Woche vor der mit Spannung erwarteten Landtagswahl in Sachsen-Anhalt absolviert Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) dort seinen ersten Wahlkampftermin. In Quedlinburg im Harz nimmt er am Montag (18.15 Uhr) an einer Gesprächsrunde mit Kandidaten für den Landtag teil, wird von Ministerpräsident Sven Schulze durch den Schlossgarten geführt und äußert sich dann gemeinsam mit dem CDU-Spitzenkandidaten vor Kameras (19.15 Uhr).

Schulze grenzt sich von der Bundes-CDU ab und macht sogar gegen sie Wahlkampf. Im Sommer stellte er sich gemeinsam mit den anderen beiden ostdeutschen CDU-Ministerpräsidenten gegen ein Kernelement des schwarz-roten Rentenreformkonzepts - die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren. Eine Präsidiumsklausur der Bundes-CDU in Magdeburg, die kurz vor der Wahl stattfinden sollte, wurde auf Wunsch Schulzes wieder abgesagt.

Vor seinem Auftritt in Sachsen-Anhalt reist Merz nach Mecklenburg-Vorpommern und besucht einen Wahlkampfstand in Kühlungsborn an der Ostsee. In dem von einer rot-roten Koalition regierten Land wird in drei Wochen gewählt./mfi/DP/stw

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