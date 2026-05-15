15.05.2026 05:48:38

Merz stellt sich Jugendfragen beim Katholikentag

WÜRZBURG (dpa-AFX) - Beim Katholikentag in Würzburg wird sich am Freitag (11.00 Uhr) Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mit den Fragen junger Menschen auseinandersetzen. Begleitet wird die Debatte von einer Demonstration unter dem Motto "Gemeinsam für eine Zukunft ohne Merz & Menschenfeindlichkeit", zu der sich nach Angaben der Stadt etwa 800 Teilnehmer angesagt haben.

Am dritten Tag der fünftägigen Großveranstaltung wird auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner erwartet. Der Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Marc Frings, will die CDU-Politikerin unter anderem fragen, wie sich in einer aufgeheizten Gesellschaft Kompromisse finden lassen.

Großevent nicht nur für Christen

Der 104. Deutsche Katholikentag ist mehr als nur eine kirchlich geprägte Veranstaltung. Die bis zu 60.000 erwarteten Gäste können aus einem vielfältigen Programm wählen, darunter Musik, Kunst, Diskussionsrunden, Gottesdienste und spirituelle Angebote.

Podien zu Themen wie "Zwischen Abschreckung und Diplomatie. Wie erreichen wir Frieden?" oder "Wem gehört der Himmel? Star Wars ist keine Fiktion mehr" locken auch Menschen ohne Konfession in die Mainstadt. Über sexuelle Gewalt in der Kirche wird ebenso gesprochen wie über die AfD und die Spaltung der Gesellschaft.

Katholikentage werden vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken veranstaltet, das die katholische Zivilgesellschaft in Deutschland vertritt. Das Leitwort für die Veranstaltung in Würzburg ist "Hab Mut, steh auf!"./aro/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:32 KW 20: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Enttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen