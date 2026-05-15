Merz stellt sich Jugendfragen beim Katholikentag

WÜRZBURG (dpa-AFX) - Beim Katholikentag in Würzburg wird sich am Freitag (11.00 Uhr) Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mit den Fragen junger Menschen auseinandersetzen. Begleitet wird die Debatte von einer Demonstration unter dem Motto "Gemeinsam für eine Zukunft ohne Merz & Menschenfeindlichkeit", zu der sich nach Angaben der Stadt etwa 800 Teilnehmer angesagt haben.

Am dritten Tag der fünftägigen Großveranstaltung wird auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner erwartet. Der Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Marc Frings, will die CDU-Politikerin unter anderem fragen, wie sich in einer aufgeheizten Gesellschaft Kompromisse finden lassen.

Großevent nicht nur für Christen

Der 104. Deutsche Katholikentag ist mehr als nur eine kirchlich geprägte Veranstaltung. Die bis zu 60.000 erwarteten Gäste können aus einem vielfältigen Programm wählen, darunter Musik, Kunst, Diskussionsrunden, Gottesdienste und spirituelle Angebote.

Podien zu Themen wie "Zwischen Abschreckung und Diplomatie. Wie erreichen wir Frieden?" oder "Wem gehört der Himmel? Star Wars ist keine Fiktion mehr" locken auch Menschen ohne Konfession in die Mainstadt. Über sexuelle Gewalt in der Kirche wird ebenso gesprochen wie über die AfD und die Spaltung der Gesellschaft.

Katholikentage werden vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken veranstaltet, das die katholische Zivilgesellschaft in Deutschland vertritt. Das Leitwort für die Veranstaltung in Würzburg ist "Hab Mut, steh auf!"./aro/DP/nas