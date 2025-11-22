Merz trifft Lula - nach Aufregung über Belém-Äußerung

JOHANNESBURG (dpa-AFX) - Nach der Aufregung über seine Äußerung zur brasilianischen Millionenstadt Belém hat sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) beim G20-Gipfel in Johannesburg erneut mit dem brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva getroffen. Die Begegnung sei "sehr harmonisch" verlaufen, hieß es aus dem Umfeld des Kanzlers. Es sei um die Weltklimakonferenz, den Schutz des Tropenwaldes und den Ukraine-Krieg gegangen.

Merz hatte vor gut zwei Wochen an einem Gipfel zum Auftakt der Weltklimakonferenz in Belém teilgenommen. Nach seiner Rückkehr äußerte er sich in einer Art über die sehr arme Stadt am Amazonas, die von vielen Brasilianern als abschätzig und beleidigend empfundenen wurde.

Auch Lula kommentierte sie unter anderem mit den Worten, Merz hätte mal in Belém tanzen gehen sollen. Inwiefern die Äußerung bei dem Gespräch in Johannesburg noch einmal Thema war, blieb zunächst offen./mfi/DP/zb