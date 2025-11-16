|
Merz über AfD: 'Uns trennen Welten von dieser Partei'
RUST (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat bekräftigt, dass es keine Zusammenarbeit seiner Partei mit der AfD geben werde. "Nicht weil da eine Brandmauer zwischen uns steht - vergesst dieses Wort! Uns trennen Welten von dieser Partei", sagte Merz beim Deutschlandtag der Jungen Union im südbadischen Rust. "Wir haben mit denen nichts gemeinsam."
Er habe nicht die Absicht, das Erbe dieser Partei, das er mit den Namen von Helmut Kohl und Konrad Adenauer verbinde, aufs Spiel zu setzen, betonte der Kanzler.
Merz betonte auch, dass Deutschland unter seiner Führung ein für Zuwanderer offenes Land bleiben soll. Zuwanderer, die in Deutschland arbeiten wollten, seien auch in Zukunft willkommen, sagte er. Irreguläre Migration müsse dagegen konsequent bekämpft werden./dna/DP/he
