El Niño und Rohstoffe: Wenn das Wetter die Märkte bewegt. Jetzt mehr erfahren! -W-
03.11.2026 11:09:38

Merz über Flughafenpolitik für Berlin: 'Miserabel schlecht'

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat der Flughafenpolitik für die Hauptstadt Berlin ein jämmerliches Zeugnis ausgestellt. "Es gibt kein zweites Land auf der Welt, das seine Hauptstadt so miserabel schlecht behandelt, was die Ausstattung mit Flughäfen betrifft, wie die Stadt Berlin", sagte der CDU-Politiker bei der Industrie- und Handelskammer Berlin. Er habe sich in Berlin schon vor Jahr und Tag eine andere Flughafenpolitik gewünscht.

"Es gibt keine zweite Hauptstadt auf der Welt, die von existierenden sechs Landebahnen, und in der Kategorie wird im Luftverkehr gerechnet, vier ersatzlos schließt wie in Berlin", sagte Merz. Damit habe sich die Hauptstadt keinen Gefallen getan. Deshalb müsse Berlin auf allen Verkehrswegen besser angebunden werden.

Am Hauptstadtflughafen BER gibt es zwei Start- und Landebahnen. An den mittlerweile geschlossenen Flughäfen Tempelhof und Tegel gab es zuletzt insgesamt vier Start- und Landebahnen./wim/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

ATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste teils wett -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex einen Teil seiner Verluste auf. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen