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16.06.2026 19:14:38
Merz über Trump: Habe ihn sehr kooperativ gesehen
ÉVIAN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich nach den Beratungen mit US-Präsident Donald Trump und den anderen G7-Ländern auch zur Gesprächsatmosphäre sehr zufrieden geäußert. "Ich habe ihn sehr kooperativ gesehen und ich habe ihn auch sehr aufmerksam zuhören sehen", sagte Merz über Trump mit Blick auf die Gespräche zum Ukraine-Krieg beim G7-Gipfel im französischen Évian. Das gebe ihm einen gewissen Grad des Optimismus, dass die Europäer und die Amerikaner zusammen jetzt alles gemeinsam unternehmen würden, um den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine zu beenden.
Zuvor hatte Merz bereits gesagt, die Gespräche seien von einer "wirklich großen und transatlantischen und europäischen Einigkeit geprägt" gewesen./sow/DP/men
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