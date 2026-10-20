Merz und deutsche Klischees: Wir sind das, was Investoren schätzen

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz (CDU) hat beim Investitionsgipfel der Bundesregierung die Stärken des Standorts hervorgehoben - und dazu Deutschland-Klischees zu Hilfe genommen. "Deutsche gelten als fleißig, gehen früh schlafen und stehen noch vor Sonnenaufgang auf", sagte er in Berlin. Der Berufsverkehr sei morgens zwischen 6 und 7 Uhr am stärksten. "Im Urlaub sind wir die Ersten am Strand und legen schon vor dem Frühstück unsere Handtücher aus. Und wenn wir Liefertermine vereinbaren, dann halten wir diese auch ein."

Deutsche seien zuverlässig, berechenbar, präzise und für keine Überraschungen gut, sagte Merz. "Kurz gesagt: Wir sind genau das, was Investoren am meisten schätzen." Das Gute an Klischees sei nämlich, dass sie oft voller Wahrheit steckten.

"Einzigartige Kombination"

Die Bundesregierung will mit dem ersten Investitionsgipfel, der am Vorabend begann, mehr private Investoren nach Deutschland locken. Merz verwies erneut auf die soliden Staatsfinanzen, ein unabhängiges Justizsystem, eine starke industrielle Basis, ein gutes Bildungssystem und erstklassige Forschungseinrichtungen.

Deutschland biete Investoren eine einzigartige Kombination aus industrieller Exzellenz, technologischer Innovation und Zugang zu einem der weltweit größten Binnenmärkte.

Merz sagte erneut zu, dass die Bundesregierung ihren Reformkurs fortsetzt. Er sprach von einem der ehrgeizigsten Reform- und Modernisierungsprogramme der letzten Jahrzehnte.

Die Bundesregierung plant Reformen der Sozialsysteme, um Sozialausgaben zu stabilisieren, Flexibilisierungen im Arbeitsmarkt und einen Abbau von Bürokratie. Allerdings sind in der schwarz-roten Koalition Vorhaben etwa bei der Rentenreform umstritten./hoe/DP/mis