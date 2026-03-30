Merz und Steinmeier empfangen syrischen Präsidenten

BERLIN (dpa-AFX) - Der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa holt am Montag seinen im Januar verschobenen Deutschlandbesuch nach. Er wird in Berlin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Friedrich Merz empfangen und an einem Runden Tisch mit Unternehmern teilnehmen. Der Besuch wird von Protesten begleitet. Es sind mehrere Demonstrationen mit insgesamt rund 5.000 Teilnehmern angemeldet.

Die Ankunft al-Scharaas in Berlin wurde für Sonntagabend erwartet. Zu den Hauptthemen seiner politischen Gespräche sollen die Rückführung syrischer Flüchtlinge in ihre Heimat und der Wiederaufbau des im jahrelangen Bürgerkrieg schwer zerstörten Landes gehören. "Unser Interesse ist es, dass Syrien stabil und prosperierend aufgebaut wird, auch mit Hilfe der vielen, vielen Syrerinnen und Syrer, die während des Bürgerkriegs hierher nach Deutschland und nach Europa gekommen sind und hier auch Schutz gefunden haben", sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius.

Einladung bereits im November

Merz hatte al-Scharaa bereits im November nach Deutschland eingeladen

- vor allem um über die Rückführung syrischer Flüchtlinge zu

sprechen. Im Januar wurde der bereits fest geplante Besuch wegen einer neuen Eskalation der Gewalt in Syrien verschoben.

Die von al-Scharaa angeführte Islamistenmiliz HTS hatte Ende 2024 nach fast 14 Jahren Bürgerkrieg den langjährigen Machthaber Baschar al-Assad gestürzt. Anschließend wurde al-Scharaa zum Übergangspräsidenten ernannt und steuert das Land seitdem hin zu einer Öffnung und Annäherung an den Westen./mfi/DP/he