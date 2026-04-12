12.04.2026 22:23:38

Merz und Wadephul gratulieren Magyar zum Wahlsieg in Ungarn

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz und Außenminister Johann Wadephul (beide CDU) haben unmittelbar nach Viktor Orbans Eingeständnis seiner Wahlniederlage in Ungarn dem wahrscheinlichen Nachfolger als Ministerpräsident gratuliert. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit für ein starkes, sicheres und vor allem geeintes Europa", schrieb Merz auf der Plattform X an die Adresse von Peter Magyar, dessen bürgerliche Tisza-Partei nach dem Auszählungsstand vom Abend auf eine deutliche Mehrheit zusteuerte.

Orbans rechtspopulistische Fidesz-Partei musste sich demnach geschlagen geben. Wie Magyar in Budapest erklärte, habe ihm Orban telefonisch zum Wahlsieg gratuliert. "Die Menschen in Ungarn haben gewählt. Sie haben sich für den politischen Wandel entschieden", schrieb Wadephul auf X. Er hoffe, "dass das Land jetzt wieder seine großen Chancen in und mit Europa nutzt".

Orban hat in seiner Regierungszeit seit 2010 einen halb-autoritären Staat errichtet, sein Land auf einen Konfrontationskurs zur EU gesteuert und sich mit Russland und der US-Regierung von Präsident Donald Trump verbündet./mi/DP/zb

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