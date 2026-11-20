BERLIN (dpa-AFX) - Deutsche Investitionen in die Ukraine haben nach Worten von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) positive Rückwirkungen auf die heimische Wirtschaft. "Was wir jetzt in der Ukraine investieren, werden wir als Dividende in Form von Stabilität, Exportmöglichkeiten, gemeinsamen Projekten und Wachstum mehrfach zurückerhalten", sagte der Kanzler beim Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum in Berlin.

Trotz des russischen Angriffskrieges habe keine deutsche Firma in der Ukraine ihr Engagement aufgegeben. Ihre Zahl nehme sogar zu. Auch der bilaterale Handel sei 2025 gewachsen. "Trotz dieses jetzt seit fast fünf Jahren andauernden Krieges wächst die ukrainische Wirtschaft seit dem Jahr 2023 kontinuierlich", sagte Merz. Er wiederholte seine Überzeugung, dass Russland nicht gewinnen werde.

Der Kanzler mahnte aber weitere Reformen in der Ukraine an, vor allem bei Rechtsstaatlichkeit und beim Kampf gegen Korruption. "Diese Reformen sind Voraussetzung für weitere Finanzhilfen und Investitionen. Sie sind auch weitere wichtige Schritte der Ukraine auf dem Weg nach Europa." Auch Deutschland könne seine langfristige Unterstützung nur begründen, wenn das Land Fortschritte mache.

Korezkyj: Deutschland führender Partner bei Wiederaufbau

Der ukrainische Ministerpräsident Serhij Korezkyj verwies ebenfalls darauf, dass Deutschlands Engagement für die Ukraine auch der deutschen Wirtschaft zugutekommen solle. "Unser klares Ziel ist, dass ein bedeutender Teil von Deutschlands fortdauernder finanzieller Unterstützung für die Ukraine sich in Aufträge für deutsche Firmen verwandelt, in ihre Waren, Dienstleistungen und Expertise", sagte er. Die Ukraine wolle auch, dass Deutschland ein führender Partner bei einem künftigen Wiederaufbau des kriegszerstörten Landes werde.

Korezkyj unterstrich die Kooperation im Rüstungssektor, die ausgebaut werden solle. "Die Ukraine hat einzigartige Kampf- und Technikerfahrung, während Deutschland eine starke industrielle Basis hat. Es gibt schon erfolgreiche Gemeinschaftsproduktionen in beiden Ländern", sagte er.

Angesichts der starken Zerstörungen an Unternehmen in der Ukraine hoffe die Kiewer Regierung, einen Versicherungsfonds mit drei Milliarden Euro einzurichten. Damit sollen Firmen gegen Kriegsrisiken abgesichert werden. Korezkyj bat Deutschland darum, diese Initiative zu unterstützen.

Am Vortag hatte auf Einladung von Merz die sogenannte Koalition der Willigen in Berlin getagt. Das sind etwa 40 Staaten, die die Ukraine politisch unterstützen und Militärhilfe leisten./fko/DP/jha