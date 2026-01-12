12.01.2026 09:14:38

Merz verurteilt 'brutale' Gewalt gegen Demonstranten im Iran

AHMEDABAD (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Gewalt iranischer Sicherheitskräfte gegen friedliche Demonstranten als "unverhältnismäßig" und "brutal" verurteilt. "Ich rufe die iranische Führung auf, ihre Bevölkerung zu schützen, statt sie zu bedrohen", sagte Merz bei seinem Besuch in Indien. "Die Gewalt, die die Führung in Teheran gegen das eigene Volk richtet, verurteilen wir auf das Schärfste." Sie sei ein Zeichen der Schwäche und kein Zeichen der Stärke. "Und diese Gewalt muss enden."

Merz würdigte ausdrücklich den Mut der Demonstranten. Sie würden sich friedlich für Freiheit in ihrem Land demonstrieren und das sei ihr gutes Recht.

Laut Aktivisten haben sich die Demonstrationen im Iran inzwischen auf 186 Städte ausgeweitet. 483 Demonstranten seien getötet worden, berichtete das Menschenrechtsnetzwerk HRANA mit Sitz in den USA. Insgesamt seien 544 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch Kinder sowie 47 Sicherheitskräfte. Rund 10.700 Menschen seien festgenommen worden, hieß es weiter. Die Angaben der Organisation ließen sich unabhängig nicht überprüfen./mfi/DP/mis

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefer -- DAX stabil -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel ab, während sich der deutsche Leitindex kaum verändert. An den Märkten in Fernost dominieren am Montag die Bullen.
