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23.07.2026 21:38:38
Merz verurteilt Huthi-Angriffe auf Schiffe im Roten Meer
BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Angriffe der Huthi-Miliz auf saudische Schiffe im Roten Meer aufs Schärfte verurteilt. "Sie müssen unverzüglich eingestellt werden. Jede Form einer Seeblockade ist inakzeptabel", sagte Merz laut einer Mitteilung. "Diese rücksichtslosen Angriffe gefährden die Freiheit der Schifffahrt und drohen die regionale Stabilität weiter zu untergraben." Die Bundesregierung stehe solidarisch an der Seite von Saudi-Arabien und ihren Partnern in der Region.
Die Huthi-Miliz reklamiert Angriffe auf zwei saudische Öltanker für sich, die eine von ihr ausgerufene "Blockade" im Roten Meer verletzt hätten. US-Präsident Donald Trump drohte dem Iran im Falle einer erneuten Attacke der Huthi mit Vergeltung, da diese als Stellvertreter des Iran agierten./lkl/DP/he
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