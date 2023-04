Merz: von der Leyen hat Unterstützung für weitere Amtszeit

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--CDU-Chef Friedrich Merz hat die Bundesregierung aufgefordert, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erneut für dieses Amt vorzuschlagen, sollte sie zu einer weiteren Amtszeit bereit sein. Er habe an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den Wunsch herangetragen, "dass, wenn denn Ursula von der Leyen bereitstehen würde für eine weitere Amtszeit, dass sie von Deutschland aus auch vorgeschlagen wird", sagte Merz bei einem gemeinsamen Statement mit von der Leyen nach einer Sitzung des CDU-Präsidiums, an der von der Leyen teilgenommen hatte. "Unsere Unterstützung... hat sie", betonte Merz.

Alle Mitglieder des Präsidiums hätten dies unterstützt. Allerdings stehe die Frage im Augenblick nicht an, hob der CDU-Vorsitzende hervor. Merz betonte, die Herausforderungen für Europa seien "größer geworden". Den Atomausstieg in Deutschland nannte er "völlig verfrüht". Von der Leyen betonte, Europas Platz und Stimme in der Welt seien heute wichtiger denn je. "Wir leben in enorm herausfordernden Zeiten", sagte sie.

