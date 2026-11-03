Merz vor G20-Gipfel: Nicht ohne Selenskyj über Ukraine reden

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz erwartet, dass bei einer Teilnahme von Kremlchef Wladimir Putin am G20-Gipfel der großen Industrie- und Schwellenländer Mitte Dezember in Miami auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit am Tisch sitzt. "Wenn über die Ukraine gesprochen wird, dann muss der Präsident der Ukraine mit am Tisch sitzen", forderte Merz bei einem Treffen mit Selenskyj in Berlin. Es sei "völlig inakzeptabel, dass Drittstaaten über das Schicksal der Ukraine sprechen, ohne die Ukraine daran zu beteiligen".

US-Präsident Donald Trump hat Putin zum G20-Gipfel am 14. und 15. Dezember nach Miami eingeladen. Ob der russische Präsident kommt, ist allerdings noch unklar. Unter anderem werden auch Merz und Chinas Staatschef Xi Jinping in Florida erwartet. Russland ist zwar offiziell noch G20-Mitglied, Putin nahm aber zuletzt 2019 physisch an einem Gipfel teil. Der Gruppe gehören 19 Staaten sowie die EU und die Afrikanische Union an.

Wenn die Ukraine am Tisch sitze, sitze auch Europa mit am Tisch, betonte Merz, der immer wieder eine Beteiligung der Europäer an Verhandlungen über einen Waffenstillstand oder einen Frieden in der Ukraine verlangt. Man solle keine Möglichkeit auslassen, Gespräche zu führen und weiter diplomatische Anstrengungen zu unternehmen, fügte er hinzu. Aber diese müssten auch wirklich zu einem Ende der Kampfhandlungen, einem Waffenstillstand und einem Friedensabkommen in der Ukraine führen. "Alles andere ist nicht akzeptabel", sagte Merz./bk/DP/zb