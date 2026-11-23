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23.11.2026 16:18:38
Merz warnt Russland vor 'gefährlichen Provokationen'
BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat besorgt auf den Absturz von drei russischen Marschflugkörpern in Polen reagiert. Russland müsse diese "gefährlichen Provokationen" sofort einstellen, sagte Merz nach einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Berlin. "Polen kann dabei auf unsere volle Solidarität zählen. Und wäre es erforderlich, dann wird die Nato im Bündnisgebiet natürlich jeden Fuß Territorium verteidigen." Der Schutz der europäischen und der Nato-Außengrenzen müsse noch einmal verstärkt werden. Rutte sprach von einem gefährlichen Zwischenfall, der ganz klar von Russland ausgegangen sei.
Am Freitag waren während massiver russischer Luftangriffe auf den Westen der Ukraine drei Flugobjekte in den Luftraum über Polen eingedrungen und im Südosten des Landes abgestürzt. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der zuständigen polnischen Staatsanwaltschaft in Lublin handelt es sich in allen drei Fällen um russische Marschflugkörper vom Typ CH-101./hoe/DP/nas
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