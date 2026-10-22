|
22.10.2026 15:02:38
Merz warnt vor zunehmenden Spionage-Attacken
BUDVA (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Festnahme eines mutmaßlichen Russland-Spions in Brandenburg als Erfolg gewertet, gleichzeitig aber vor weiteren Spähattacken gewarnt. "Wir werden solche Fälle vermutlich in den nächsten Monaten und Jahren häufiger sehen", sagte der CDU-Politiker in Montenegro.
Deutschland sei intensiver Spionagetätigkeit ausgesetzt, warnte Merz am Rande des Westbalkangipfels in Budva. "Insofern ist das heute ein Erfolg, dass dieser Fall aufgedeckt werden konnte. Aber täuschen wir uns nicht, die Aktivitäten des russischen Geheimdienstes in Deutschland sind unverändert hoch."
Die Bundesanwaltschaft hatte am Donnerstag im Landkreis Oder-Spree einen mutmaßlichen russischen Spion festnehmen lassen. Die Karlsruher Behörde wirft ihm vor, für einen russischen Nachrichtendienst militärisch relevante Informationen gesammelt und dafür Kontakte in die europäische Rüstungsindustrie genutzt zu haben. Demnach ging es etwa um Erkenntnisse über die Produktion von Panzern, Munition und Explosivstoffen sowie Personal und militärische Anlagen an Standorten zur Sicherung der Nato-Ostflanke./jml/kre/mfi/DP/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.