Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
|
13.11.2025 20:54:38
Merz weckt Erwartungen auf Einigung bei Verbrenner-Aus
BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Erwartungen geweckt, dass der Koalitionsausschuss noch am Donnerstag zu einer Einigung im Streit um das Verbrenner-Aus kommen könnte. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz der Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD beantwortete er die Frage, ob er mit einer Einigung am Abend rechne, mit "ja". Aus seinem Umfeld hieß es anschließend allerdings, eine Verständigung werde "nicht zwingend" erwartet.
Der Koalitionsausschuss hatte zuvor bereits mehrere Beschlüsse zur Energiepolitik gefasst. Am Abend soll bei einem Essen weiterverhandelt werden. Merz sagte, dass dabei neben dem Verbrenner-Aus auch das Streit-Thema Rentenpaket auf den Tisch komme.
Der Kanzler will sich in der EU für Änderungen bei dem für 2035 geplanten Ende der Zulassung von Verbrennungsmotoren einsetzen. In der Koalition gibt es dazu aber noch keine gemeinsame Position./mfi/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)mehr Nachrichten
|
17:59
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:58
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX klettert nachmittags (finanzen.at)
|
12:26
|MDAX aktuell: MDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt: Zum Start Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
12.11.25
|Freundlicher Handel: MDAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
12.11.25
|Börse Frankfurt: MDAX mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12.11.25
|Börse Frankfurt: MDAX zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)