29.01.2026 09:54:38

Merz weist Trumps Kritik an Nato-Truppen in Afghanistan zurück

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Aussagen von US-Präsident Donald Trump, dass die USA die Nato-Truppen in Afghanistan nie gebraucht hätten, scharf kritisiert. "Wir lassen nicht zu, dass dieser Einsatz, den wir auch im Interesse unseres Bündnispartners Vereinigte Staaten von Amerika geleistet haben - wir lassen es nicht zu, dass dieser heute verächtlich gemacht wird und herabgewürdigt wird", sagte Merz bei einer Regierungserklärung im Bundestag.

Gewachsene Bündnisse sollten nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden, so Merz. "Das transatlantische Bündnis, das transatlantische Vertrauen ist auch heute noch ein Wert an sich - für uns in Deutschland übrigens in ganz besonderer Weise." Das habe man auch nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 mit der Beteiligung an der Nato-Mission "Enduring Freedom" gelebt. Auch Deutschland habe Afghanistan "für viele Jahre mehr Stabilität und Sicherheit" verschafft, sagte er.

Merz wies auf die 59 Bundeswehrsoldaten hin, die während des Einsatzes in Afghanistan ihr Leben verloren hatten, sowie auf weit über 100, die zum Teil schwer verletzt wurden. "Ich möchte unseren Soldatinnen und Soldaten im Einsatz und in den Standorten vielmehr sagen: Ihr Dienst war und ist wertvoll", sagte er. "Er steht für unsere Freiheit und für den Frieden auf der Welt, die Bundesregierung steht immer hinter Ihnen."/nkl/DP/zb

