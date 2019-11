Merz will Parteibasis an Entscheidung über Kanzlerkandidatur beteiligen

BERLIN (Dow Jones)--Der CDU-Politiker Friedrich Merz hat sich dafür ausgesprochen, die Parteibasis auch an der Entscheidung über die Kanzlerkandidatur zu beteiligen. Er halte es "nach den Erfahrungen des letzten Jahres für gut und richtig, die Parteimitglieder an Personal- und Sachentscheidungen in Zukunft weiter gut zu beteiligen", sagte der frühere Unionsfraktionschef der Funke-Mediengruppe auf eine entsprechende Frage. "Über die Form der Mitgliederbeteiligung muss man diskutieren", sagte Merz zur Frage nach einer Urwahl des Kanzlerkandidaten.

Zu eigenen Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur sagte der Vizepräsident des CDU-Wirtschaftsrats, er fühle sich durch gute Umfragewerte "ermutigt, weiter mitzuarbeiten und meinen positiven Beitrag zu leisten". Für den Parteitag in Leipzig sicherte Merz der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer aber seine Unterstützung zu. "Im letzten Jahr in Hamburg habe ich der neu gewählten Bundesvorsitzenden zugesagt, dass ich sie nach Kräften unterstützen werde. Das tue ich, und das werde ich auch mit meinem Wortbeitrag in Leipzig tun", sagte er.

Er werde sich an der Aussprache zum Bericht der Vorsitzenden beteiligen "und einige wenige Anmerkungen machen zur Lage der Union und zu den Themen, die uns in den nächsten Jahren aus meiner Sicht beschäftigen müssten", sagte er. "Es wird also sehr sachlich und konstruktiv werden." Der einstige Fraktionschef nannte es "eine relativ schwierige Situation, wenn das Amt der Bundeskanzlerin und das Amt der Parteivorsitzenden nicht mehr in einer Hand liegen". Diese Phase werde aber zeitlich begrenzt sein.

Unterdessen mahnte CSU-Chef Markus Söder die CDU vor ihrem Parteitag zur Geschlossenheit. "Ich rate dazu, sich den Wählern als eine starke und stabile Kraft zu präsentieren - und nicht als eine zerstrittene Partei. Man gewinnt das Vertrauen nicht, wenn man sich öffentlich streitet", sagte Söder der Passauer Neuen Presse. Die Führung der CDU habe Vertrauen und Unterstützung verdient.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Bundestags-Ausschusses, Norbert Röttgen (CDU), sagte im ZDF-"Morgenmagazin" zu einer möglichen Kanzlerkandidatur Kramp-Karrenbauers: "Ich traue es ihr zu, aber die Frage steht trotzdem jetzt nicht an." Eine von der Jungen Union geforderte Urwahl nannte er "prinzipiell eine gute Idee". Verteidigungsstaatssekretär und Ex-CDU-Generalsekretär Peter Tauber lehnte den Vorschlag hingegen im RBB ab.

