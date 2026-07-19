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19.07.2026 08:40:38
Merz will Spahn-Nachfolge noch im Juli klären
BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz strebt noch vor seiner ab Ende Juli geplanten Urlaubszeit eine Entscheidung über die Nachfolge des zurückgetretenen Unionsfraktionschefs Jens Spahn an. Aus dem Umfeld des CDU-Chefs erfuhr die Deutsche Presse-Agentur, dass noch Optionen abgewogen werden.
Der Fraktionsvorsitzende der Union im Bundestag wird traditionell von den beiden Parteichefs von CDU und CSU vorgeschlagen, die über das Wochenende im Gespräch dazu bleiben wollen. Ein Treffen ist aber nicht geplant. Zuvor hatte der "Spiegel" über den weiteren Zeitplan berichtet.
Am Montag tagt um 11.00 Uhr das CDU-Präsidium. Ob Merz schon dann einen Vorschlag präsentieren kann, gilt als offen. Gewählt wird der neue Vorsitzende von der Fraktion. Möglich ist eine Sondersitzung in der Sommerpause. Die erste reguläre Fraktionssitzung danach ist erst am 8. September.
Die terminfreie Zeit des Kanzlers beginnt Mitte übernächster Woche. Von "Urlaub" spricht das Kanzleramt nicht, weil der Regierungschef eigentlich immer im Dienst ist./mfi/DP/zb
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