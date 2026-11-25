BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz will Tempo machen bei der angekündigten Rentenreform. Der CDU-Chef sagte bei der Generaldebatte im Bundestag, mit Anreizen für längeres Arbeiten im Alter, durch eine Korrektur bei der abschlagsfreien Frühverrentung und die Nutzung des Kapitalmarkts werde das Rentenniveau mittelfristig steigen und die Beiträge könnten sinken. Dafür müssten "in sehr naher Zukunft" die richtigen Entscheidungen getroffen werden. "Die Vorschläge dazu, alle Vorschläge dazu, meine Damen und Herrn, liegen auf dem Tisch."

In der Bundesregierung laufen derzeit Verhandlungen dazu. Merz hatte angekündigt, dass die geplante Rentenreform in wesentlichen Teilen vor Weihnachten im Kabinett verabschiedet werden solle. Einen genauen Termin nannte er im Bundestag aber nicht. Umstritten ist vor allem die Abschaffung der vorzeitigen Rente ohne Abschläge nach 45 Versicherungsjahren./hoe/DP/zb