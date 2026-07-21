|
21.07.2026 14:52:38
Merz: Wir hören in die Fraktion hinein
BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Vorsitzende und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) legt sich noch nicht auf einen genauen Zeitpunkt für die Verkündung des Vorschlags für die Nachfolge von Unionsfraktionschef Jens Spahn fest. Bei einer Pressekonferenz mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev in Berlin verwies er darauf, dass die Wahl für den 29. Juli geplant sei und er mit Söder verabredet sei, "zeitnah" einen Vorschlag zu machen. Später sagte er aber auch: "Wir werden uns damit auch noch etwas Zeit lassen."
Es würden derzeit noch Gespräche mit der Fraktion stattfinden. Heute habe es eine Videokonferenz mit den Landesgruppenchefs gegeben. "Wir hören also in die Fraktion hinein, was deren Anforderungen und Wünsche sind."
Spahn war am Samstag nach heftiger innerparteilicher Kritik daran, dass er sich mit seinem Ehemann für eine Leihmutterschaft entschieden hat, zurückgetreten. Am Montag hatte Merz in Absprache mit Söder verkündet, dass die Fraktion am 29. Juli über die Nachfolge entscheiden werde. Merz und Söder haben das Vorschlagsrecht./mfi/DP/nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende stärker -- DAX letztlich im Plus - über 25.000er-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Der heimische Markt bewegte sich am Dienstag nach oben. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An den Märkten in Asien ging es überwiegend nach oben.