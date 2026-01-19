19.01.2026 14:01:38

Merz: Wollen uns als Land und als Kontinent behaupten

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat im Streit um Grönland die Androhung von Strafzöllen durch US-Präsident Donald Trump zurückgewiesen. Es gebe dazu mit den europäischen Partnern und dem US-Präsidenten einen engen Austausch, sagte Merz nach den Jahresauftakt-Beratungen der CDU-Parteiführung in Berlin.

"Klar ist, wir wollen uns als Land und als Kontinent behaupten. Dabei kommt es auf uns an und in Deutschland wollen wir gerade deshalb die Realitäten annehmen, Verantwortung wahrnehmen und für Deutschland auch vorangehen", sagte der Kanzler.

Im Kreis der Europäer bestehe große Einigkeit, dass weitere Zollandrohungen die transatlantischen Beziehungen schwächten, sagte Merz. Darin liege auch das Risiko einer Eskalation.

Der Kanzler sagte: "Zölle werden in der Regel von denen bezahlt, in deren Land die Importe gehen. In diesem Falle würden die amerikanischen Konsumenten die Zölle bezahlen, aber sie würden natürlich auch unsere Wirtschaft, die Wirtschaft der Europäer und insbesondere die deutsche Wirtschaft, schaden und deswegen wollen wir hier eine Lösung finden."/cn/DP/men

Börse aktuell - Live Ticker

Trump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX tiefrot -- DAX knapp unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt weisen am Montag rote Vorzeichen aus. Zum Wochenstart ging es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.
