|
23.02.2026 15:12:38
Merz: Wollen Zusammenarbeit weder mit AfD noch mit Linken
BERLIN (dpa-AFX) - Trotz möglicherweise schwierigen Regierungsbildungen nach den anstehenden Landtagswahlen lehnt CDU-Chef Friedrich Merz eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei weiter ab. Für Linke wie für AfD gelte: "Wir wollen mit diesen beiden Parteien nicht zusammenarbeiten, weil uns mit diesen Parteien nichts verbindet", sagte der Bundeskanzler bei der dpa-Chefredaktionskonferenz in Berlin. Es könne auch keine bürgerlichen Mehrheiten "mit dieser AfD" geben. "Das ist keine bürgerliche Partei", sagte Merz.
Im Augenblick gebe es für ihn aber wichtigeres als die Frage möglicher Mehrheiten im Herbst. "Das ist nicht das Thema, das mich den ganzen Tag beschäftigt", sagte Merz. "Wir kämpfen in diesen Ländern um die Mehrheiten und dann werden wir sehen, was die Wählerinnen und Wähler daraus gemacht haben."
Im September werden in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin die Landesparlamente neu gewählt./tam/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZoll-Chaos: ATX fester - neuer Rekord -- DAX schwächer -- US-Börsen im Minus -- Hang Seng geht stark aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt kann am Montag ins Plus vordringen, während der deutsche Leitindex schwächer tendiert. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Die Börse in Hongkong präsentierte sich am Montag sehr stark.