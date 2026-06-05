05.06.2026 18:05:38

Merz wünscht sich Konsens für Reformen mit Sozialpartnern

TIVAT (dpa-AFX) - Beim bevorstehenden Dialog mit den Sozialpartnern hofft Bundeskanzler Friedrich Merz auf Kompromisse mit Arbeitgebern und Gewerkschaften für Reformen zur Stärkung des Standortes Deutschland. "Wenn wir hier zu einem größeren Konsens kämen, würde das die Arbeit der Bundesregierung und die Arbeit auch des Deutschen Bundestages sicher erleichtern", sagte der CDU-Vorsitzende am Rande eines EU-Westbalkan-Gipfels in Montenegro.

Der Koalitionsausschuss von CDU/CSU und SPD will am kommenden Mittwoch mit je vier Vertretern der Gewerkschaft sowie der Arbeitgeber- und Industrieverbände zusammenkommen. "Das ist ein Meinungsaustausch", sagte Merz zum Charakter des Treffens. Es bleibe natürlich bei der Verantwortung der Sozialpartner, die Tarifpolitik gut und richtig zu machen, und es bleibe bei der Verantwortung der Politik, die politischen Entscheidungen zu treffen.

Merz teilte mit, er habe die Vertreter der Gewerkschaften und der Arbeitgeber- und Industrieverbände gebeten, bis zum Mittwoch noch einmal den Versuch zu unternehmen, der Regierung gemeinsame Vorschläge zu unterbreiten, wie sie den Standort sähen und was sie erwarteten, um dessen Wettbewerbsfähigkeit zu stärken./sk/DP/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:08 KW 23: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
17:03 Druckenmiller baut Depot um: Natera massiv aufgestockt, Argentinien-Wette geht auf
03.06.26 Milliarden-Wetten der UBS: Diese US-Techriesen dominieren das Portfolio im 1. Quartal 2026
03.06.26 1. Quartal 2026: Das waren die Depot-Bewegungen bei Paul Singers Hedgefonds Elliott
02.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab vor dem Wochenende ab. Der deutsche Leitindex schwankte zwischen Gewinn- und Verlustzone. An der Wall Street geht es nach unten. Die Börsen in Fernost gaben am Freitag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen