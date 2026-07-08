Merz zitiert Trump beim Nato-Gipfel: 'love in the air'

ANKARA (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz sieht die Nato nach ihrem Gipfel in Ankara ungeachtet massiver Kritik von US-Präsident Donald Trump an Verbündeten als Verteidigungsbündnis gestärkt. "Wir sind einen wichtigen Schritt vorangekommen auf dem Weg in die neue Nato", sagte der CDU-Chef zum Abschluss des Nato-Gipfels in der türkischen Hauptstadt Ankara. "Die Nato ist mit dem heutigen Tag europäischer denn je. Und doch bleibt sie transatlantisch fest verankert. Sie bleibt unerreicht stark. Und vor allem: Sie bleibt einig."

Der Kanzler äußerte sich ausgesprochen positiv über den Auftritt von Trump in den Beratungen. Trump habe in seinem Schlussstatement den Satz "There is a feeling of love in the air" (deutsch: "Es liegt ein Gefühl von Liebe in der Luft") gesagt. Dies habe ihn persönlich etwas überrascht, aber auch sehr gefreut, sagte Merz und fügte hinzu: "Das ist ein Schlusssatz, mit dem man, glaube ich, einen solchen Nato-Gipfel, der unter so medial auch schwierigen Vorzeichen stand, gut abschließen kann."

Es sei "nicht nur ein Gefühl der wirklichen Zuneigung und der gemeinsamen Verantwortung im Raum gewesen", sondern auch ein neues Gefühl der europäischen Verantwortung. Trump sei die ganze Zeit im Sitzungssaal geblieben, sagte Merz. Der US-Präsident habe auch den Vertretern kleinerer Mitgliedsstaaten aufmerksam zugehört und deren Äußerungen "mit einer großen Sympathie begleitet". Trump spreche nach wie vor kritische Punkte an, habe aber mehrfach anerkannt und mit großer Zustimmung begleitet, dass die Europäer größere Anstrengungen zur Verteidigung unternähmen.

Auch Trumps Vorgänger hätten das Thema der ungleichen Lastenverteilung in der Nato angesprochen, aber ohne Erfolg. "Dieser Präsident tut es jetzt auf eine andere Art. Aber das Ergebnis spricht für ihn. Wir tun alle mehr", sagte Merz. Er fügte hinzu: "Die Trittbrettfahrerei der Europäer ist jetzt halt zu Ende."/bk/DP/jha