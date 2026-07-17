Merz zu Frankreich-Wahl: Hand bleibt immer ausgestreckt

BRÜHL (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat unabhängig vom Ausgang der französischen Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr eine enge Kooperation mit Frankreich zugesichert. "Ich kann aus deutscher Sicht nur sagen, wir werden auch in Zukunft alles tun, um diese Zusammenarbeit mit unserem französischen Nachbarn so intensiv und so tief und vertrauensvoll wie möglich zu gestalten, ganz unabhängig davon, wie die Wählerinnen und Wähler in Frankreich entscheiden werden", sagte der CDU-Politiker nach einem deutsch-französischen Ministerrat im nordrhein-westfälischen Brühl.

Merz war bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron von einem französischen Journalisten gefragt worden, ob er Marine Le Pen, die Chefin der französischen Partei Rassemblement National, im Fall eines Wahlsieges für eine Partnerin halten würde und mit ihr gemeinsame politische Anknüpfungspunkte finden könnte.

Er gehe davon aus, dass jeder Nachfolger oder eine Nachfolgerin sich genau an dem orientiere, was im Interesse beider Länder das Richtige und das Notwendige sei, sagte Merz. "Die deutsche Hand bleibt immer ausgestreckt zur vertieften und vertrauensvollen Zusammenarbeit in Frankreich."/jr/mfi/sk/DP/men