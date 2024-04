Merz zur Nato - Europäer müssen sehr viel mehr für Verteidigung tun

Berlin (Reuters) - CDU-Chef Friedrich Merz fordert, dass die Nato "sehr viel mehr" für Sicherheit leisten muss als bisher.

"Man muß es zum 75. Geburtstag der Nato heute wohl so sagen: Selten war die Freiheit und der Frieden in Europa und in der Welt mehr gefährdet als ausgerechnet zum 75-jährigen Bestehen des erfolgreichsten Verteidigungsbündnisses der Welt", sagte Merz der Nachrichtenagentur Reuters. "Deshalb müssen vor allem die Europäer in der Nato und zugleich in der EU in den nächsten Jahren sehr viel mehr für ihre Verteidigung unternehmen, als sie dies bisher getan haben." Die Nato bleibe dabei die wichtigste Institution für Freiheit und für Sicherheit, sagte er mit Blick auf Bemühungen, auch innerhalb der EU die Verteidigungszusammenarbeit auszubauen.

"75 Jahre NATO - das sind 75 Jahre Freiheit und Frieden im westlichen Teil Europas, garantiert durch die gegenseitigen Beistandsverpflichtungen mit den USA und mit Kanada", betonte der Oppositionsführer im Bundestag auch in Anspielung auf die Debatten um die Bündnistreue der USA. Die Nato stehe heute vor großen neuen Herausforderungen. Freiheit und Sicherheit in Europa müssten in den nächsten Jahren vor allem gegenüber Russland immer wieder neu geschützt werden. "Ganz gleich wie die Präsidentschaftswahlen im November in den USA ausgehen: Europa muß für viele Jahre sehr viel größere Anstrengungen unternehmen, um sich zu schützen, innerhalb der Nato, aber auch in der Europäischen Union."

