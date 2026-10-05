Merz zurückhaltend zu Erfolgsmeldungen jemenitischer Truppen

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz hat zurückhaltend auf Darstellungen der jemenitischen Regierungstruppen reagiert, man habe die Kontrolle über das Gebiet rund um die Meerenge Bab al-Mandab am Ausgang des Roten Meeres übernommen. Wenn es solche Nachrichten gebe, "ist das vielleicht ein Grund zu vorsichtigem Optimismus. Aber mehr ist es auch nicht", sagte der CDU-Chef bei einem Treffen mit Litauens Ministerpräsident Mindaugas Sinkevicius in Berlin. Hintergrund sind die hohen Benzinpreise als Folge des Iran-Kriegs und der Blockade der Meerenge durch die mit dem Iran verbündete Huthi-Miliz.

Die Bundesregierung sei auf allen denkbaren Ebenen bemüht, ihren Beitrag zu leisten, um den Konflikt im Mittleren Osten um sichere Handelswege zu beenden, ergänzte Merz. Vor allen Dingen die vom Iran blockierte Straße von Hormus müsse dauerhaft wieder geöffnet werden, ohne dass dort Zölle erhoben würden. "Wir sind offensichtlich von einer Lösung des Problems noch entfernt. Aber es gibt immer wieder auch Anlass zur Hoffnung", sagte er.

Die Streitkräfte der international anerkannten Regierung Jemens hatten zuvor nach Beginn einer Großoffensive gegen die Huthi-Miliz die Einnahme strategisch wichtiger Gebiete an der Meerenge Bab al-Mandab gemeldet. Nach Militärangaben begann auch eine Offensive auf die Hauptstadt Sanaa. Die von den Huthi-Rebellen kontrollierte Nachrichtenagentur Saba dementierte die Berichte. Sie sprach von einem Versuch, Misserfolge zu vertuschen./bk/DP/nas