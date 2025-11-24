|
24.11.2025 06:31:29
Mesa Air Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Mesa Air Group hat am 21.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,34 USD gegenüber -0,600 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 90,7 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 21,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 115,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
