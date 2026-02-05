Mesa Laboratories: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mesa Laboratories hat am 03.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 USD. Im Vorjahresviertel hatte Mesa Laboratories -0,310 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 65,1 Millionen USD – ein Plus von 3,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mesa Laboratories 62,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

