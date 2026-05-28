Mesa Laboratories öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mesa Laboratories hat am 27.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,75 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mesa Laboratories hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 63,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 62,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mesa Laboratories hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,360 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Mesa Laboratories in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 249,13 Millionen USD im Vergleich zu 240,98 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at