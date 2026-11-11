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11.11.2026 06:31:29
Mesa Laboratories: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Mesa Laboratories ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mesa Laboratories die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,75 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,450 USD je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite standen 62,3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 60,7 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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