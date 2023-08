Mesa Pro ist das weltweit erste IP68-zertifizierte robuste Tablet mit aktiver Kühlung

Juniper Systems, Inc. treibt die Innovation weiter voran und erfüllt die Anforderungen seiner Kunden. Mesa Pro ist das erste IP68-zertifizierte robuste Tablet mit aktiver Kühlung

LOGAN, Utah, Aug. 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Juniper Systems, Inc. freut sich, bekanntgeben zu können, dass das brandneue Mesa® Pro Rugged Tablet ab sofort erhältlich ist und die Anforderungen für Schutzklasse IP68 erfüllt. Das Mesa Pro ist das erste robuste Tablet mit IP68-Zertifizierung, das einen aktiven Lüfter zur Kühlung des Systemprozessors verwendet.



"Dies ist ein großer Moment für Juniper Systems", so Darren Hellstern, Mesa Pro-Produktmanager bei Juniper Systems. "Wir bieten schon seit langem IP68 für unsere robusten Produkte an. Es wurde viel Zeit und harte Arbeit investiert, um die Schutzklasse für das Mesa Pro zu sichern. Es ist eine technische Herausforderung, diese Schutzklasse gegen das Eindringen von Wasser und Staub bei einem Tablet mit Lüfter zu erreichen. Unser Team war dieser Herausforderung gewachsen und hat sie für unsere Kunden gemeistert"

Die Schutzart gegen Eindringen (Ingress Protection, IP) wird in der gesamten Elektronikbranche verwendet, um den Schutz eines Geräts gegen die Beeinträchtigung interner Systeme durch Feststoffe und Flüssigkeiten zu bewerten. Die Einstufung 6 ist der höchste Schutz vor Feststoffen wie Staub, Sand, Steinen usw. Eine 8 ist eine Bewertung gegen das Eindringen von Flüssigkeiten, einschließlich Tropfen, Spritzer und Untertauchen. Mesa Pro kann bis zu 45 Minuten lang in einen Meter Wassertiefe eingetaucht werden und ist dafür ausgelegt.

Mit Intel® Core™-Prozessoren der 11. Generation, einem Microsoft® Windows 11-Betriebssystem, Optionen zur Geräteanpassung, einem großen, bei Sonnenlicht ablesbaren Display, einem Juniper Rugged™-Design und jetzt auch mit IP68-Zertifizierung ist das Mesa Pro das robusteste Tablet auf dem Markt.

"Das Mesa Pro ist ein leistungsfähiger Laptop-Ersatz für alle, die einen robusteren Computer für ihre Arbeitsanforderungen suchen", so Hellstern. "Ob im Büro oder im Außendienst, des Mesa Pro bietet alles, was mobile Mitarbeiter von einem robusten Computer erwarten."

Das Mesa Pro ergänzt die Mesa 3-Familie von 7-Zoll-Tablets als IP68-zertifizierte Geräte und unterstützt Juniper Systems bei der Erfüllung seiner Aufgabe, leistungsstarke, robuste Computer- und Datenerfassungslösungen für mobile Außendienstmitarbeiter bereitzustellen.

Das Mesa Pro ist ideal für Branchen wie das Baugewerbe, die Versorgungskartierung, die Fertigung, den Außendienst, die Geomatik, den Bergbau und für mobile und fahrzeuginterne Lösungen. Das Mesa Pro ist für jede Umgebung geeignet.

Weitere Informationen finden Sie auf der Mesa Pro-Produktseite. Das Mesa Pro ist jetzt verfügbar und wird an Kunden ausgeliefert. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um mehr über Preise, Anpassungen und Verfügbarkeit zu erfahren.

Über Juniper Systems

Das 1993 gegründete Unternehmen Juniper Systems, Inc. ist ein führender Hersteller von extrem robusten Tablets, Handheld-Computern, GPS-Empfängern, Kartierungssoftware und Computerlösungen für den Feldeinsatz. Fachleute nutzen die innovativen mobilen Computer von Juniper Systems in den Bereichen natürliche Ressourcen, Versorgungsunternehmen und öffentliche Dienste, Geodaten, Landwirtschaft, Industrie und Militär. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke HarvestMaster Lösungen für landwirtschaftliche Anwendungen an.

Juniper Systems hat seinen Sitz in Logan, UT, USA, und beschäftigt dort sowie in seiner EMEA-Niederlassung in der Nähe von Birmingham, Vereinigtes Königreich, mehr als 190 Mitarbeiter. Das Unternehmen wurde zweimal als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen im Beehive State ausgezeichnet und erhielt vom Marktforschungsunternehmen Comparably Auszeichnungen für die beste Vergütung, die beste Work-Life-Balance und die beste Mitarbeiterzufriedenheit unter kleinen und mittelgroßen Unternehmen in den USA.

Besuchen Sie uns online unter https://junipersys.com.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7d204dc2-5e0b-419a-93e0-83eb5c4e0ce3