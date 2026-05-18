Mesa Royalty Trust Units of Benef Interest mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mesa Royalty Trust Units of Benef Interest hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,01 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,030 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 46,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at