Mesa Royalty Trust Units of Benef Interest: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Mesa Royalty Trust Units of Benef Interest hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,06 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 29,17 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at