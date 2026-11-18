Mesa Royalty Trust Units of Benef Interest hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 86,67 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at