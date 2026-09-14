Mesabi Trust: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Mesabi Trust äußerte sich am 11.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -0,01 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,360 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 55,79 Prozent auf 2,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Mesabi Trust 5,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at