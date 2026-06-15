Mesabi Trust gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mesabi Trust hat am 12.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.04.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,08 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 52,43 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at