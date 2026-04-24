Mesabi Trust: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Mesabi Trust äußerte sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0,21 USD gegenüber 0,460 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,6 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 47,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahr waren 7,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Mesabi Trust 17,52 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 82,23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 98,60 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at