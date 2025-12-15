|
Mesabi Trust: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Mesabi Trust hat am 12.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,97 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 95,46 Prozent auf 3,6 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 79,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
