|
13.08.2026 06:31:29
Mesaieed Petrochemical: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Mesaieed Petrochemical stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 QAR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mesaieed Petrochemical ein EPS von 0,010 QAR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,02 Prozent auf 24,2 Millionen QAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,7 Millionen QAR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!