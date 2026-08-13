Mesaieed Petrochemical: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Mesaieed Petrochemical stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 QAR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mesaieed Petrochemical ein EPS von 0,010 QAR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,02 Prozent auf 24,2 Millionen QAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,7 Millionen QAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at