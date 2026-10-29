Mesaieed Petrochemical: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Mesaieed Petrochemical gab am 26.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 QAR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 QAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mesaieed Petrochemical in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 22,1 Millionen QAR. Im Vorjahresviertel waren 22,4 Millionen QAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at