Mesaieed Petrochemical: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Mesaieed Petrochemical lud am 28.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 25,79 Prozent zurück. Hier wurden 26,2 Millionen QAR gegenüber 35,3 Millionen QAR im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,040 QAR. Im Vorjahr hatte Mesaieed Petrochemical 0,060 QAR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 37,48 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 95,14 Millionen QAR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 152,17 Millionen QAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at