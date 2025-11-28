Meshulam Levinstein Contracting Engineering verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Meshulam Levinstein Contracting Engineering ließ sich am 26.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Meshulam Levinstein Contracting Engineering die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,17 ILS präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,80 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 30,77 Prozent zurück. Hier wurden 121,2 Millionen ILS gegenüber 175,0 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at